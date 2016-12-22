Двух участников акции в Москве обвинили в нападении на полицейских

Двух участников несогласованной акции против пенсионной реформы в Москве Виктора Федосеева и Василия Костылева обвинили в нападении на полицейских. Об этом корреспонденту РБК сообщил адвокат правозащиты «Открытой России» Олег Елисеев, представляющий интересы обвиняемых.

«Они задержаны, им предъявлено обвинение. Сейчас они находятся в ИВС ГУ МВД России по Москве. Насколько мы понимаем, есть еще третий человек, который также подозревается по этой же статье, но подробностей пока нет», — сообщил Елисеев.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова пояснила РБК, что первоначально следственное управление СКР по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Федосеева, впоследствии стало известно о возбуждении дела в отношении Костылева. «Первый, кого повезли в Следственный комитет, был Федосеев, через час повезли Костылева, правоохранители осматривали видео и принимали решение по нему», — сказала она.

9 сентября более чем в 20 городах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов они не были согласованы. По оценкам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в целом по России в связи с акцией были задержаны около 840 человек.