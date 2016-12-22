В правительстве одобрили продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку между «Роснефтью» и QH Oil Investment. Об этом РБК сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев через пресс-службу.

«Сделка по приобретению QH Oil Investment 14,16% акций ПАО «НК «Роснефть» была одобрена на заочном заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 22 августа», — заявил Артемьев.

7 сентября стало известно, что консорциум QHG Oil Ventures, куда входят швейцарский нефтетрейдер Glencore и катарский инвестфонд QIA, закрыл сделку по продаже 14,16% акций «Роснефти» структуре, подконтрольной QIA.

На сайте «Роснефти» отмечается, что QH Oil Investments стал третьим крупнейшим акционером компании после государственного «Роснефтегаза» (владеет более 50%) и британской BP (19,75%).

