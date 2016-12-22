Трамп пообещал написать книгу

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал в Twitter книгу Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» и пообещал написать свою.

«Книга Вудворда является шуткой — просто еще одна нападка на меня из шквала нападок, теперь с помощью неподтвержденных, неназванных и анонимных источников. Многие уже заявили, что их цитаты, как и книга, выдуманы. Демократы терпеть не могут проигрывать. Я напишу настоящую книгу!» — говорится в сообщении.

4 сентября The Washington Post опубликовала отрывки из книги Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», в анонсе которой говорится, что она раскрывает «беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе».

После этого Трамп заявил, что приведенные в книге цитаты являются «подделкой» и вводят общественность в заблуждение. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также раскритиковала книгу, заявив, что в ней собраны «сфабрикованные истории от недовольных экс-сотрудников, которые пытались выставить президента в плохом свете».

Трамп является автором более десяти книг, среди которых «Искусство выживания», «Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще», «Изувеченная Америка: Как сделать Америку снова великой», «Трамп никогда не сдается. Как я превратил мои самые большие проблемы в успех».