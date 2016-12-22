В Google прокомментировали блокировку рекламы митингов Навального

Американская корпорация Google рассматривает все поступающие к ней обращения от государственных органов, заявили РБК в ее пресс-службе в ответ на вопрос о том, блокировала ли она по запросу Центризбиркома (ЦИК) России рекламу митингов против повышения пенсионного возраста 9 сентября, организованных оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками.

«Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашей рекламной политикой», — сказали в пресс-службе Google.

Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил, что Google заблокировала рекламные видео в своем сервисе YouTube. «Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за дня тишины, — написал Волков в своем Telegram-канале. Он добавил, что блокировка коснулась и рекламы акций в тех регионах, где власти согласовали митинги.

По его словам, речь идет именно о платной рекламе протестных акций, и отметил, что американская корпорация убрала данные видеозаписи из ротации. Волков подчеркнул, что реклама митингов в единый день голосования не нарушает день тишины и нельзя считать юридическим документом письмо ЦИК к исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу.

РБК направил запрос в ЦИК России. В Роскомнадзоре заявили о необходимости проверить информацию об удалении из YouTube рекламы митингов против пенсионной реформы. «На слово мы никому не верим», — сказал глава ведомства Александр Жаров «Интерфаксу».

Акции протеста, анонсированные Навальным, должны состояться в единый день голосования, 9 сентября. В Москве мероприятие не согласовали, в Санкт-Петербурге сначала разрешили, но позже заявили, что провести митинг на площади Ленина будет невозможно из-за прорыва водопровода. Центризбирком обратился к Google с разъяснениями российского законодательства о выборах во вторник, 4 сентября. По мнению ЦИК, покупка Навальным рекламы об акции протеста во время выборов является нарушением. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) посчитали, что претензии ЦИК звучат странно, поскольку митинги посвящены пенсионной реформе, а в компетенцию​ комиссии входят только связанные с выборами процессы.

В конце августа Навального задержали и арестовали на 30 суток за организацию митинга «Забастовка избирателей» в январе. В пятницу, 7 сентября, соратники оппозиционера сообщили, что полиция задержала восемь человек в московском штабе Навального. Накануне митинга, 8 сентября, о своем задержании рассказал глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.



