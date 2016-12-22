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Спецпосланник передал письмо президента Южной Кореи лидеру КНДР
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Спецпосланник передал письмо президента Южной Кореи лидеру КНДР
Политика, 13:10
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Спецпосланник передал письмо президента Южной Кореи лидеру КНДР

Спецпосланник Южной Кореи Чон Ый Ён встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

По данным агентства, спецпосланник передал Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Среди делегации Южной Кореи в КНДР отправились, помимо начальника Управления национальной безопасности, глава Национальной разведывательной службы и его старший сотрудник, а также заместитель министра по вопросам объединения и секретарь президента по государственным делам.

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В конце августа администрация президента Южной Кореи сообщила, что 5 сентября в Пхеньян отправится спецпосланник, который должен участвовать в переговорах с КНДР о процессе денуклеаризации, а также в обсуждении вопросов поддержания мира и интенсификации контактов между двумя странами.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР, а также спецпредставителя по Корейскому полуострову Стивена Бигана. Американский лидер объяснил это тем, что динамика диалога с КНДР «несущественна». Переговоры Трампа и лидера Северной Кореи прошли в июне в Сингапуре, где лидеры двух стран договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Теги: Южная Корея , КНДР
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