Южная Корея договорилась отправить в КНДР спецпосланника

Южная Корея направит 5 сентября в Пхеньян спецпосланника для переговоров с КНДР о процессе денуклеаризации, заявили в администрации южнокорейского президента. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Северная Корея одобрила визит представителя Южной Кореи. Имя спецпосланника и срок, который он пробудет в Пхеньяне, пока не названы. Кроме темы ядерного оружия южокорейский посланник обсудит с руководством КНДР общие меры по интенсификации контактов между двумя странами и поддержанию мира.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил поездку в Пхеньян госсекретаря Майка Помпео и спецпредставителя по Корейскому полуострову Стивена Бигана. Глава государства объяснил это «несущественной» динамикой переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

13 августа Южная и Северная Корея утвердили Пхеньян новым местом встречи глав двух государств. Она пройдет в сентябре. До этого президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с главой КНДР в апреле в демилитаризованной зоне. Тогда стороны заявили о намерении заключить мирный договор (страны пребывают в состоянии войны с 1950 года), а также поработать воссоединение семей и части транспортной инфраструктуры.