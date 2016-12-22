Трамп рассказал про ожидание новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп вновь поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за возвращение останков американских солдат, погибших в ходе корейской войны, и заявил о том, что с нетерпением ожидает новой встречи с ним. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Спасибо Вам, председатель Ким Чен Ын, за то, что вы сдержали слово и начали процесс отправки на родину останков наших павших! Я не удивлен, что вы сделали этот доброжелательный поступок. Также спасибо за ваше прекрасное письмо. Жду с нетерпением встречи с Вами снова», — написал Трамп.

27 июля, в 65-ю годовщину окончания корейской войны, КНДР передала США останки 55 американских солдат. Самолет ВВС США С-17 с прахом солдат прибыл на американскую базу Осан в Южной Корее. После изучения специалистами останки захоронят на Гавайях.

До этого, 12 июля, Трамп опубликовал письмо северокорейского лидера, в котором говорится об «экстраординарных мерах» американского президента по улучшению отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Трамп назвал письмо Ким Чен Ына «очень приятной запиской».

Встреча Трампа и Ким Чен Ына произошла 12 июня в Сингапуре. По результатам первого в истории саммита действующих американского и северокорейского лидеров была подписана декларация о достижении мира на Корейском полуострове, однако детали ее публично не освещались.