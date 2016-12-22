Белый дом рассказал о желании Трампа новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп открыт для новой встречи с лидеров КНДР Ким Чен Ыном, но ее дата пока не намечена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters. Она также отметила, что американский президент вскоре ответит на письмо северокорейского лидера.

Письмо, о котором идет речь, Трамп получил 1 августа. «Продолжающаяся переписка между двумя лидерами направлена на достижение прогресса после их встречи в Сингапуре», — заявила ранее Сандерс. Трамп написал в своем Twitter, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР.

Первое письмо Ким Чен Ына президент США получил в начале июля. В нем отмечались «экстраординарные усилия» Трампа по налаживанию двусторонних отношений для создания «нового будущего». Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По результатам первого в истории саммита американского и северокорейского лидеров была подписана декларация о достижении мира на Корейском полуострове, однако публично ее детали не освещались.