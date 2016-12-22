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Белый дом рассказал о желании Трампа новой встречи с Ким Чен Ыном
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Белый дом рассказал о желании Трампа новой встречи с Ким Чен Ыном
Политика, 21:50
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Белый дом рассказал о желании Трампа новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп открыт для новой встречи с лидеров КНДР Ким Чен Ыном, но ее дата пока не намечена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters. Она также отметила, что американский президент вскоре ответит на письмо северокорейского лидера.

Письмо, о котором идет речь, Трамп получил 1 августа. «Продолжающаяся переписка между двумя лидерами направлена на достижение прогресса после их встречи в Сингапуре», — заявила ранее Сандерс. Трамп написал в своем Twitter, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР.

Дональд Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына
Политика


Первое письмо Ким Чен Ына президент США получил в начале июля. В нем отмечались «экстраординарные усилия» Трампа по налаживанию двусторонних отношений для создания «нового будущего». Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По результатам первого в истории саммита американского и северокорейского лидеров была подписана декларация о достижении мира на Корейском полуострове, однако публично ее детали не освещались.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Теги: Дональд Трамп , Ким Чен Ын
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