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Турция сообщила России о рисках из-за удара по Идлибу
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Турция сообщила России о рисках из-за удара по Идлибу
Политика, 21:31
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Турция сообщила России о рисках из-за удара по Идлибу
Турция сообщила России, что считает авиаудары по Идлибу ошибкой, а захват региона — возможной катастрофой. Ранее Минобороны заявило, что российские ВКС атаковали в Идлибе позиции боевиков
Фото: Александр Елистратов / ТАСС

В Анкаре осуждают авиаудары по сирийскому Идлибу, которые нанесла российская авиация, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам дипломата, Турция после атак сообщила России, что считает атаку на провинцию, неподконтрольную президенту Сирии Башару Асадау, ошибкой. «Цель атак заключается в том, чтобы захватить Идлиб. Это несет серьезный риск. Это будет катастрофой во всех отношениях», — отметил Чавушоглу. Он добавил, что в результате захвата провинции более 2 млн человек могут бежать в Турцию, передает CNN Turk.

Видео: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе
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Первым об ударах российской авиации по Идлибу 4 сентября сообщило именно Anadolu. Она нанесла удары по силам, оппозиционным режиму Башара Асада. Позднее агентство уточнило, что были атакованы населенные пункты Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания, Кефеедин, Джанудийе и Зейзу, в результате чего погибли девять человек, 20 получили ранения.

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Минобороны России на следующий день, 5 сентября, подтвердило удар по Идлибу, сообщив, что его целью были объекты запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Удары наносились только по «подтвержденным объектам» боевиков, которые находились на расстоянии от населенных пунктов. На этих объектах находились беспилотники, которые использовались для нападений на российскую авиабазу Хмеймим, сообщило военное ведомство.

​Идлиб — последний регион Сирии, который не контролируется правительственными войсками или группировками, поддерживаемыми США или Турцией. Россия считает, что в провинции укрываются боевики, США настаивает, что это последний оплот вооруженной оппозиции.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Идлиб , Турция
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