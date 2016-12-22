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Замминистра заявил об экспериментах «уровня Нобеля» в рамках нацпроекта
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Замминистра заявил об экспериментах «уровня Нобеля» в рамках нацпроекта
Технологии и медиа, 14:22
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Замминистра заявил об экспериментах «уровня Нобеля» в рамках нацпроекта

В ходе национального проекта «Наука» ученые проведут пять масштабных научных экспериментов «уровня Нобеля». Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Алексей Медведев на заседании в Томском государственном университете, передает «РИА Новости».

По словам Медведева, в настоящее время по этому поводу идет дискуссия с РАН. Назван только один эксперимент — поиск стерильного нейтрино, который проведут в Баксанской нейтринной обсерватории.

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Замминистра добавил, что в рамках проекта в Гатчине, Дубне, Протвино и Новосибирске будут запущены новые установки Megascience, а во Владивостоке планируют запустить источник синхротронного излучения «Риф».

«Сейчас задача — попытаться спроектировать, задать совершенно новые практики организации», — приводятся слова Медведева на сайте ТГУ.

Отмечается, что в ходе заседания было принято решение создать к 15 сентября межведомственную рабочую группу при полпреде президента России в СФО для разработки предложений по реализации национального проекта «Наука» в Сибири.

Ранее в РАН сообщили, что на реализацию нацпроекта «Наука» выделят более 400 млрд руб. Средства планируют потратить на создание в России исследовательских центров мирового уровня и на развитие кадрового потенциала.

Теги: наука , эксперимент , заседание
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