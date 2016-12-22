МИД оценил сроки наращивания США ударной группировки у берегов Сирии

Вооруженные силы США и союзников могут нарастить ракетные мощности для удара по Сирии за сутки. Об этом заявила ​официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался в Facebook МИД России.

По ее словам, в настоящий момент ударная группировка вооруженных сил США, Великобритании и Франции состоит из самолетов стратегической и тактической авиации, которые дислоцированы на базах в Иордании, Кувейте и на Крите. По данным МИДа, группировка насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца Carney и Ross, каждый из которых имеет по 28 «Томагавков».

Захарова добавила, что за сутки группировка ракетоносцев в Средиземном море может быть усилена еще двумя эсминцами ВМС США Donald Cook и Porter, которые находятся на базе в испанском городе Рота, и подводными лодками. Захарова отметила, что в Красное море за то же время может зайти для нанесения удара по Сирии эсминец Jason Dunham, а Sullivans в Персидском заливе вернуться на рубеж атаки.

По словам представителя МИД России, это значит, что за кратчайшее время к «агрессии против Сирии» могут присоединиться еще не менее четырех носителей ракет морского базирования с ударной мощностью более 112 «Томагавков».

27 августа официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что США наращивают число крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения новых ударов по Сирии. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе встречи с представителями Госдепа предостерег американскую сторону от «очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии».

Представитель Пентагона Эрик Пейхон назвал заявление Минобороны России о наращивании военного присутствия в Восточном Средиземноморье «не более чем пропагандой». При этом он добавил, что это не означает того, что США «не готовы исполнить приказ президента к действию».