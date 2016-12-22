Ударная атомная подлодка США подошла к Средиземному морю

Подлодка зашла в Гибралтар. В американском Минобороны заявили, что это запланированный, технический визит. Ранее в этом году пролив по пути в Средиземное море прошла другая подлодка США. Она участвовала в ударах коалиции по Сирии

Фото: Moses Anahory / Gibraltar Chronicle

К Средиземному морю подошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, сообщает местная национальная газета Gibraltar Chronicle. Подлодка, по ее данным, зашла в Гибралтар. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории уточняет, что подлодка оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В регионе, как замечает Gibraltar Chronicle, подлодка впервые была замечена вечером 30 августа. Американское Министерство обороны, комментируя эти данные, сообщило, что это «запланированный, технический визит».

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Однако пребывание американской подводной лодки в Гибралтаре, по информации издания, не обошлось без инцидентов. Накануне полицейское судно Гибралтара перехватило испанский таможенный корабль после того, как он слишком близко подошел к подлодке ВМС США, рассказали газете очевидцы. Остальных подробностей случившегося издание не уточняет, замечая однако, что изучением произошедшего, чтобы установить последовательность событий, уже занялись местные военные чиновники.

Если классифицировать инцидент как набег или вторжение, он наверняка приведет к дипломатическому протесту, уточняет Gibraltar Chronicle.

Это, как напоминает газета, уже вторая подводная лодка ВМС США, которая зашла в Гибралтар с начала года. Первой в марте была ударная атомная подлодка класса Virginia USS John Warner. Впоследствии через Гибралтар она прошла в Средиземное море, где приняла участие в военном ударе западной коалиции (Соединенные Штаты, Великобритания и Франция) по целям в Сирии. Тогда по объектам в арабской республике она, как отмечает издание, выпустила шесть крылатых ракет «Томагавк».

Ранее, 27 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что США, по информации российских военных, наращивают в ближневосточном регионе число носителей крылатых ракет, готовясь нанести по Сирии новые удары. Это, как заметил представитель ведомства, связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. О ней в российском министерстве говорили еще на прошлой неделе. Подобные заявления Минобороны появились после того, как Bloomberg опубликовал статью, в которой со ссылкой на источники сообщал о переданном США российской стороне предупреждении. В нем, по информации собеседников агентства, говорилось, что Вашингтон готов нанести по арабской республике очередной удар в случае, если сирийский лидер Башар Асад отдаст приказ применить против своего народа химическое оружие.

Минобороны после этого объявило, что Россия развернула у берегов Сирии самую мощную эскадру за все время конфликта. Это затем также зафиксировали в НАТО. Кроме того, 25 августа в Средиземное море, как утверждал ранее Конашенков, вошел американский эсминец Ross с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. В Персидский залив, по данным представителя российского Минобороны, к тому времени зашел другой американский эсминец, ​The Sullivans, несущий 56 крылатых ракет.