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В ДНР назвали имя нового главы республики
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В ДНР назвали имя нового главы республики
Политика, 20:40
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В ДНР назвали имя нового главы республики
По словам депутата ДНР, им станет вице-премьер Трапезников
Александр Захарченко и Дмитрий Трапезников (справа) (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Исполнять обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики будет вице-премьер Дмитрий Трапезников, сообщил РБК депутат ДНР Владислав Бриг.

Позднее об этом на брифинге заявил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин, передало Донецкое агентство новостей. Сам Трапезников после этого зачитал решение: «В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича».

Трапезников — уроженец Краснодара, но вскоре после рождения вместе с семьей переехал в Донецк. Там он в 2004 году окончил Государственную академию строительства и архитектуры. В 2001–2005 годах был менеджером футбольного клуба «Шахтер», затем работал в частных компаниях.

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Фотогалерея

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году ушел в ополчение ДНР. С декабря того же года стал работать в администрации главы самопровозглашенной республики, с апреля стал зампредом правительства ДНР.

Предыдущий глава ДНР, Александр Захарченко, погиб 31 августа в результате взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» в Донецке. При взрыве также пострадали еще три человека, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

Спецслужбы Украины озвучили другие версии произошедшего. Глава аппарата главы Службы безопасности Игорь Гуськов предположил, что смерть могла быть следствием криминальных разборок или действия российских спецслужб.

Видео: РБК

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Захарченко и назвал его убийство «подлым».

Биография Александра Захарченко

Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке. Отучившись на электромеханика, поступил в юридический институт МВД Украины, но не окончил. Работал электромехаником на угольных шахтах, вел предпринимательскую деятельность. В 2010 году возглавил донецкое отделение общественной организации «Оплот», которая, в частности, занималась помощью семьям погибших при исполнении военнослужащих и сотрудников милиции. Вместе с членами этой организации весной 2014 года он участвовал в штурме донецкого горсовета. Впоследствии командовал отрядом «Оплот» в составе армии ДНР, участвуя в боевых действиях в Донбассе. После референдума о независимости ДНР почти два месяца был военным комендантом Донецка, а в июле 2014-го занял пост замглавы МВД самопровозглашенной республики. Еще через месяц сменил Александра Бородая на посту главы правительства ДНР. А в ноябре того же года был избран главой самопровозглашенной республики.

В конце июля 2014 года министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что Захарченко в ходе столкновений с украинскими военными получил ранение в руку. В конце августа того же года на него было совершено покушение, но ранения получил только водитель. В 2015-м сообщалось, что Захарченко был ранен в ногу во время боя под Дебальцево. В апреле следующего года Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что на него снова готовилось покушение и что власти задержали группу украинцев со взрывным устройством. Спустя несколько месяцев глава ДНР попал под обстрел под Донецком.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина.
Теги: ДНР
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Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко Политика
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