В ДНР назвали имя нового главы республики

По словам депутата ДНР, им станет вице-премьер Трапезников

Александр Захарченко и Дмитрий Трапезников (справа) (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Исполнять обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики будет вице-премьер Дмитрий Трапезников, сообщил РБК депутат ДНР Владислав Бриг.

Позднее об этом на брифинге заявил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин, передало Донецкое агентство новостей. Сам Трапезников после этого зачитал решение: «В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича».

Трапезников — уроженец Краснодара, но вскоре после рождения вместе с семьей переехал в Донецк. Там он в 2004 году окончил Государственную академию строительства и архитектуры. В 2001–2005 годах был менеджером футбольного клуба «Шахтер», затем работал в частных компаниях.

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году ушел в ополчение ДНР. С декабря того же года стал работать в администрации главы самопровозглашенной республики, с апреля стал зампредом правительства ДНР.

Предыдущий глава ДНР, Александр Захарченко, погиб 31 августа в результате взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» в Донецке. При взрыве также пострадали еще три человека, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

Спецслужбы Украины озвучили другие версии произошедшего. Глава аппарата главы Службы безопасности Игорь Гуськов предположил, что смерть могла быть следствием криминальных разборок или действия российских спецслужб.

Видео: РБК

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Захарченко и назвал его убийство «подлым».