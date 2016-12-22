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СК после гибели главы ДНР завел дело о международном терроризме
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СК после гибели главы ДНР завел дело о международном терроризме
Украинский кризис, 20:54
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СК после гибели главы ДНР завел дело о международном терроризме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Отмечается, что норма, предусмотренная этой статьей, была введена в законодательство в рамках «антитеррористического пакета Яровой», который усиливает ответственность за преступления террористического характера. Такие действия направлены в том числе и против интересов России в сфере противодействия терроризму, указывает СК.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
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«Действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, которые находились вблизи места взрыва», — говорится в сообщении.

В донецком кафе «Сепар» вечером 31 августа произошел взрыв. Погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще три человека пострадали. Одним из пострадавших является министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР назвали случившееся терактом. Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Гуськов заявил, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России. В Москве заявили, что к убийству Захарченко может быть причастен Киев, который «решил перейти к кровавой бойне».

Погибшие командиры из ЛНР и ДНР Еще 7 фото
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Теги: ГСУ СКР , Александр Захарченко
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