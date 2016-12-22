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Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко
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Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко
Политика, 20:38
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Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко
Президент России отреагировал на убийство главы ДНР Александра Захарченко. Путин предупредил, что за убийством может стоять попытка дестабилизации ситуации в Донбассе
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — говорится в заявлении Путина.

По словам Путина, организаторы убийства намеревались тем самым сделать «опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени». «Этого у них не получится», — подчеркнул президент.

Президент позитивно охарактеризовал личность погибшего, указав на то, что он был «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов покушения.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном неподалеку от его резиденции в Донецке. Источник РБК в правительстве ДНР сообщал, что в кафе Захарченко и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев планировали помянуть Иосифа Кобзона. Вскоре после встречи глава ДНР намеревался направиться на похороны певца.

При взрыве Захарченко получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Министр Тимофеев, также известный под прозвищем Ташкент, был тяжело ранен и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Центр Донецка в настоящее время перекрыт, воинские части приведены в боевую готовность.

Видео: РБК

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Политика

На гибель Захарченко уже отреагировал российский МИД. Представитель ведомства Мария Захарова не исключила, что за убийством главы ДНР может стоять Киев, и предупредила, что произошедшее усложнит ситуацию в Донбассе.

Биография Александра Захарченко

Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке. Отучившись на электромеханика, поступил в юридический институт МВД Украины, но не окончил. Работал электромехаником на угольных шахтах, вел предпринимательскую деятельность. В 2010 году возглавил донецкое отделение общественной организации «Оплот», которая, в частности, занималась помощью семьям погибших при исполнении военнослужащих и сотрудников милиции. Вместе с членами этой организации весной 2014 года он участвовал в штурме донецкого горсовета. Впоследствии командовал отрядом «Оплот» в составе армии ДНР, участвуя в боевых действиях в Донбассе. После референдума о независимости ДНР почти два месяца был военным комендантом Донецка, а в июле 2014-го занял пост замглавы МВД самопровозглашенной республики. Еще через месяц сменил Александра Бородая на посту главы правительства ДНР. А в ноябре того же года был избран главой самопровозглашенной республики.

В конце июля 2014 года министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что Захарченко в ходе столкновений с украинскими военными получил ранение в руку. В конце августа того же года на него было совершено покушение, но ранения получил только водитель. В 2015-м сообщалось, что Захарченко был ранен в ногу во время боя под Дебальцево. В апреле следующего года Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что на него снова готовилось покушение и что власти задержали группу украинцев со взрывным устройством. Спустя несколько месяцев глава ДНР попал под обстрел под Донецком.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Владимир Путин , Александр Захарченко
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