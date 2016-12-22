Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко

Президент России отреагировал на убийство главы ДНР Александра Захарченко. Путин предупредил, что за убийством может стоять попытка дестабилизации ситуации в Донбассе

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — говорится в заявлении Путина.

По словам Путина, организаторы убийства намеревались тем самым сделать «опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени». «Этого у них не получится», — подчеркнул президент.

Президент позитивно охарактеризовал личность погибшего, указав на то, что он был «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов покушения.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном неподалеку от его резиденции в Донецке. Источник РБК в правительстве ДНР сообщал, что в кафе Захарченко и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев планировали помянуть Иосифа Кобзона. Вскоре после встречи глава ДНР намеревался направиться на похороны певца.

При взрыве Захарченко получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Министр Тимофеев, также известный под прозвищем Ташкент, был тяжело ранен и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Центр Донецка в настоящее время перекрыт, воинские части приведены в боевую готовность.

Видео: РБК

На гибель Захарченко уже отреагировал российский МИД. Представитель ведомства Мария Захарова не исключила, что за убийством главы ДНР может стоять Киев, и предупредила, что произошедшее усложнит ситуацию в Донбассе.