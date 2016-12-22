МИД Франции прокомментировал убийство Захарченко

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не должно ставить под сомнение ​обязательства сторон по минским соглашениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что по-прежнему видят целесообразность встреч в «нормандском формате» между Украиной, Россией, Германией и Францией.

31 августа в результате взрыва в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Исполняющим обязанности главы ДНР назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко является провокацией и приведет к росту напряженности в регионе. Позднее представитель Кремля сказал, что после «произошедшего террористического акта» сложно о чем-то говорить с украинской стороной, однако «это не означает, что Россия выходит из минского процесса».



Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в ближайшее время после гибели главы ДНР проведение встреч в формате «нормандской четверки» будет невозможно.