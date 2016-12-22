Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко сложно о чем-то говорить с Киевом, но Москва не выйдет из минских соглашений. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Как отметил Песков, в Москве всегда говорили, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей. Пресс-секретарь также подчеркнул, что российская сторона была и остается приверженцем соглашений. Песков добавил, что президент Владимир Путин делает все, чтобы сдвинуть минский процесс «с мертвой точки».

Представитель Кремля заявил, что после «произошедшего террористического акта» сложно о чем-то говорить с украинской стороной, однако «это не означает, что Россия выходит из минского процесса». При этом пресс-секретарь президента не смог ответить на вопрос, кого в Москве видят на месте Захарченко.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. Исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики после смерти Захарченко был назначен вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников.

Песков ранее говорил, что убийство Захарченко является провокацией, которая приведет к повышению напряженности в регионе. При этом он отметил, что еще предстоит выяснить, кто стоял за покушением. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что после взрыва в Донецке невозможно говорить о ближайших встречах в «нормандском формате». Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству главы ДНР.