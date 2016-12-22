Кремль рассказал о последствиях гибели Захарченко для ситуации в Донбассе

Убийство Захарченко приведет к «весьма негативным последствиям» для ситуации в Донбассе, считают в Кремле. Это срывает возможность реализации минских соглашений

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Убийство главы ДНР Александра Захарченко является провокацией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Произошедшее повлечет за собой «весьма негативные» последствия для ситуации в Донбассе, указывает Кремль.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, убийство главы ДНР следует расценивать как провокацию. «Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе, и очевидно, что она не способствует процессу урегулирования», — сказал Песков. При этом он отметил, что следствию еще предстоит выяснить, кто именно стоял за покушением.

Песков добавил, что президент России пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР Дмитрием Трапезниковым, принявшим на себя полномочия Захарченко. «Нет, сейчас не планируется [контактов], график сегодня достаточно напряженный: сейчас будет официальный визит президента Азербайджана [Ильхама Алиева], потом уже часть дня, посвященная [детскому центру] «Сириус» и Дню знаний. Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее на убийство Захарченко отреагировал лично Владимир Путин, выразивший соболезнования в связи с гибелью лидера самопровозглашенной республики. «Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — говорилось в заявлении президента.

Александр Захарченко был убит в результате взрыва, произошедшего в кафе «Сепар» в центре Донецка. В кафе вместе с Захарченко в этот момент находился министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев, получивший тяжелые ранения. Всего в результате взрыва пострадали 11 человек, один из них, телохранитель Захарченко, вскоре скончался.

Версии властей ДНР и официального Киева о том, кто именно стоит за убийством главы республики, разнятся. И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников накануне заявлял, что подозреваемые в организации покушения задержаны и дают показания о своих связях с Киевом. Эту информацию 1 сентября подтвердил советник убитого лидера ДНР Александр Казаков. Организаторами убийства Захарченко он назвал Силы специальных операций Украины.

В то же время в Киеве причастность к покушению отрицают. В СБУ сообщили, что рассматривают две версии гибели главы ДНР: криминальные разборки и ликвидация российскими спецслужбами. В МИД Украины также сочли подозрительной быструю реакцию на убийство со стороны Москвы.