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Лавров счел взрыв в Донецке преградой для встреч в «нормандском формате»
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Лавров счел взрыв в Донецке преградой для встреч в «нормандском формате»
Украинский кризис, 12:52
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Лавров счел взрыв в Донецке преградой для встреч в «нормандском формате»

После гибели главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке проведение встреч в формате «нормандской четверки» в ближайшее время невозможно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят многие наши европейские партнеры, — сказал Лавров.

Ранее Кремль заявил, что гибель Захарченко ведет к росту напряженности в Донбассе и срыву выполнения минских договоренностей. В ДНР заявили о передвижениях украинской военной техники в зоне конфликта и подготовке наступления ВСУ, однако в штабе Операции объединенных сил (ООС, бывшая АТО) назвали эту информацию «не соответствующей действительности».

Убийство главы ДНР: версии и последствия для конфликта в Донбассе
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31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще одной жертвой стал его телохранитель. Всего во время инцидента пострадали 12 человек, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. Власти ДНР назвали произошедшее терактом и обвинили в нем украинские спецслужбы. В ДНР и ЛНР военные формирования были приведены в боевую готовность. В Службе безопасности Украины (СБУ) в свою очередь заметили, что Захарченко мог быть убит в результате «криминальных разборок».

Теги: Сергей Лавров , Донецк , «нормандский формат»
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Кремль рассказал о последствиях гибели Захарченко для ситуации в Донбассе Политика
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