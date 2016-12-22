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Москалькова заявила о паузе в контактах с украинским омбудсменом
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Москалькова заявила о паузе в контактах с украинским омбудсменом
Политика, 15:30
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Москалькова заявила о паузе в контактах с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ее украинская коллега Людмила Денисова около двух недель не отвечает на звонки, сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, с уполномоченным Верховной рады Людмилой Денисовой с 22 числа практически нет контактов, на телефоны мои и сотрудников аппарата она не отвечает, и это вызывает большую тревогу и озабоченность», — сказала Москалькова.

По ее словам, во время одной из последних бесед Денисова попросила разрешить ей посетить украинских моряков с судна, задержанного в Крыму. Москалькова заявила, что подобный визит возможен «в любое время», и она сама готова сопроводить украинского омбудсмена, однако не получила ответа.

Омбудсмен подчеркнула, что из-за отсутствия контактов с Денисовой не продвигается освобождение задержанных на территории Украины моряков с российского рыболовецкого судна «Норд».

Москалькова предложила Украине обменять экипаж «Норда»
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В последний раз об обсуждении омбудсменами судьбы моряков сообщалось 21 августа. Тогда Москалькова обратилась к Денисовой с просьбой добиться от властей Украины разрешения на въезд в Россию членов экипажа «Норд» в обмен на моряков с украинского судна ЯМК-0041.

«Норд» задержали на Украине в конце марта. Экипаж обвинили в незаконном пересечении границы, моряков привлекли к административной ответственности, капитана — к уголовной. Позже его отпустили под личное обязательство являться по первому требованию следователя.

Украинское судно ЯМК-0041 было задержано у берегов Крыма в начале мая за незаконный промысел камбалы. В отношении капитана было возбуждено уголовное дело о браконьерстве, позже его арестовали.

Теги: Татьяна Москалькова , Людмила Денисова , контакты
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