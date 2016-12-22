Москалькова призвала Путина обсудить с Порошенко ситуацию с «Нордом»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила президента Владимира Путина содействовать освобождению моряков судна «Норд», которые удерживаются на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Москалькова ранее заявила, что обратится к Путину и попросит его поговорить с президентом Украины Петром Порошенко о возможности освобождения экипажа «Норда». «Я уже обратилась и надеюсь, что, когда между президентами будет контакт, они обсудят эту тему», — сказала она.

19 июля замначальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров заявил, что украинские власти не удерживают экипаж «Норда», и моряки могут вернуться домой «как граждане Украины». Пресс-секретарь компании — владельца судна Анна Шевелева сообщила РБК, что, несмотря на это заявление, на их возвращение к месту проживания в Крыму существует негласный запрет.

Украинские пограничники задержали судно «Норд» в конце марта. Экипаж, который состоял из граждан России, обвинили в незаконном пересечении государственной границы и составили административные протоколы, а против капитана судна возбудили уголовное дело. Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Официальный Киев не признает итоги голосования.