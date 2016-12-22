Москалькова исключила претензии к морякам задержанного на Украине танкера

У украинской стороны нет претензий к российским морякам, которые находятся на задержанном в Херсонесе танкере «Механик Погодин». Об этом сообщила омбудсмен Татьяне Москалькова по итогам переговоров со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, передает «РИА Новости».



По словам Москальковой, Денисова рассказала, что на борту танкера всего 12 моряков из России, и они не сходили на берег. Кроме того, у них есть продукты, а также вода и лекарства. «К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных», — заметила российский уполномоченный по правам человека. Она отметила, что судебное заседание по поводу ареста этого российского судна состоится в понедельник, 13 августа.

В субботу, 11 августа, Москалькова обратилась с просьбой к Денисовой, чтобы она оказала помощь морякам задержанного судна «Механик Погодин». Российский омбудсмен отметила, что если украинская сторона согласится, то она посетит экипаж задержанного судна в порту Херсонеса.Российский танкер «Механик Погодин» был задержан в 10 августа. Как рассказал постоянный представитель президент Украины в Крыму Борис Бабин, оно было включено в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. В пресс-службе Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины сообщили, что экипаж «Механика Погодина» пытался «незаконно» выгрузить нефтепродукты.