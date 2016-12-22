Москалькова назвала опасной для жизни ситуацию с голодовкой Сенцова

Украинский режиссер выглядит «более-менее» нормально, смотрит телевизор и пишет сценарий, утверждает Татьяна Москалькова. Представители Сенцова называют состояние здоровья режиссера плохим

Олег Сенцов (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РБК рассказала о состоянии проводящего голодовку уже 73 дня украинского режиссера Олега Сенцова. Омбудсмен допускает возможность обмена Сенцова на осужденных на Украине россиян. Она называет ситуацию опасной для жизни, но при этом обвиняет Киев в дезинформации.

«И уж совсем возмутительной была недавняя информация, распространенная в некоторых украинских СМИ о его смерти», — считает она. По словам омбудсмена, во время посещения режиссера в июне она убедилась, что он «ходит, читает газеты, смотрит телевизор, пишет сценарий». По ее словам, режиссер выглядит «более-менее нормально» и находится в медицинском отделении под постоянным наблюдением врачей, которые дважды в день дают ему питательные смеси.

«Я понимаю, что все равно какая-то твердая пища-то должна поступать, поэтому нельзя сказать, что это безоблачная ситуация, она опасна для жизни. Врачи его наблюдают, ведут ежедневный отчет. Они говорят, что не допустят, чтобы человек погиб», — заявила Москалькова. Она надеется, что дело не дойдет до насильственного кормления режиссера.

Сейчас Сенцов чувствует себя лучше, чем в начале июня, уверяет Москалькова. По словам Москальковой, она говорила 20 июля с Сенцовым по видеосвязи в течение получаса. «Олег также рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека», — сказала омбудсмен. ​

Режиссер Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации группы бойцов запрещенной в России террористической организации «Правого сектора» и проведении терактов на крымских территориях. Сенцов не признал себя виновным, в его защиту выступили многие деятели искусства, в частности режиссеры Юрий Норштейн и Андрей Звягинцев, актриса Чулпан Хаматова. В мае текущего года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных, находящихся в России. В июне в Россию прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, но ее к Сенцову не допустили. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе назвал его состояние «достаточно плохим» и заявил, что Сенцов «очень бледный и постоянно лежит, так как трудно передвигаться».

У Сенцова нет жалоб на условия содержания в колонии, утверждает омбудсмен. «У Олега больничная палата метров четырнадцать, где он находится один, — сообщила Москалькова. — Два окна без решеток, с форточками, форточки открываются».

В середине июля мать осужденного режиссера написала президенту России письмо с просьбой о помиловании сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что обращение не останется без внимания.