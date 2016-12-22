Москалькова предложила Украине обменять экипаж «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову получить у Киева разрешение на въезд в Россию для экипажа «Норд», в Москве готовы к их обмену на экипаж судна ЯМК-0041. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы с Людмилой Денисовой постоянно на телефоне, созваниваемся, и на сегодняшний день я прошу Людмилу Леонидовну получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками с судна «Норд», — сказала Москалькова. По ее словам, с российской стороны «нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна», так как они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле, дали показания и свою функцию выполнили. Москалькова добавила, что пока не получила ответа от Денисовой.

В конце марта на Украине было задержано рыболовецкое судно «Норд», экипаж которого состоял из российских граждан. Власти Украины обвинили моряков в незаконном пересечении границы и составили на них административные протоколы. Двоим из них удалось вернуться в Крым. Против капитана судна на Украине возбудили уголовное дело, обвинив в незаконном рыбном промысле. Впоследствии его отпустили под личное обязательство являться к следователю по первому требованию.

Украинское судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма за незаконный промысел камбалы в начале мая. Против капитана возбудили уголовное дело о браконьерстве, позднее его арестовали.

