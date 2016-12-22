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Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции
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Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции
Украинский кризис, 12:53
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Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции

Украинский лидер Петр Порошенко внес в Верховную раду проект конституционных поправок касательно евроинтеграции Украины и вступлении страны в НАТО. Об этом заявила представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко, сообщает телеканал «112 Украина».

По ее словам, будут внесены изменения в ст. 85, 102 и 116, которыми предусмотрена «ответственность Рады, президента Украины и кабинета министров по закреплению европейского, евроатлантического направления». Луценко отметила, что изменения также коснутся преамбулы Конституции Украины. Согласно документу, будут исключены положения, по которым иностранные государства могут арендовать военные базы на территории Украины.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским. Соответственно, президентом будут вноситься такие предложения», — сказала Луценко.

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В марте Порошенко поручил подготовить проект конституционных поправок, в которых будет закреплено стремление Украины войти в НАТО и ЕС. В июле Порошенко подписал закон «О национальной безопасности», в котором закреплялись стремления Киева к евроинтеграции и членству в НАТО.

В начале августа украинский президент заявлял, что соответствующие поправки будут внесены в Раду осенью. «Конституционные изменения — это прививка от тех, кто все еще думает петлять», — подчеркивал президент. По его словам, Украина планирует вступить в ЕС до 2025 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.

Теги: Петр Порошенко , Верховная рада , Украина , Евросоюз
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