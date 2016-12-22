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Порошенко пообещал внести в конституцию поправки о евроинтеграции Украины
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Порошенко пообещал внести в конституцию поправки о евроинтеграции Украины
Политика, 19:47
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Порошенко пообещал внести в конституцию поправки о евроинтеграции Украины

Украине необходимо закрепить в конституции намерение вступить в НАТО и Евросоюз, соответствующие поправки будут внесены в парламент осенью, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Конституционные изменения — это прививка от тех, кто все еще думает петлять. И именно поэтому соответствующие нормы должны быть прямым текстом зафиксированы в конституции», — написал он.

По его словам, у законопроекта есть все шансы получить поддержку парламента, поправки планируется внести осенью. Он добавил, что подготовил также предложение, которое позволит избавиться от «продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ», которые позволяют России размещать свой флот на территории Украины.

В июле Порошенко закрепил стремление Украины вступить в ЕС и НАТО в законе о национальной безопасности страны. Однако, войти в Североатлантический альянс мешает Венгрия, которая трижды блокировала саммиты Украина-НАТО из-за языковых ограничений в украинских школах.

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО представляет прямую угрозу для страны и на нее будут «реагировать соразмерно».

Теги: Петр Порошенко , евроинтеграция , Конституция
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