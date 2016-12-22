Кремль рассказал о «жестком» обращении Путина к Порошенко на переговорах

В диалоге в «нормандском формате» в 2015 году глава России говорил со своим украинским коллегой «жестко и однозначно», рассказал Песков. Олланд ранее сообщил, что тогда Путин пригрозил «окончательно раздавить» украинскую армию

Встреча «нормандской четверки» в октябре 2015 года в Париже (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Во время переговоров в «нормандском формате» в 2015 году президент России Владимир Путин разговаривал с украинским лидером Петром Порошенко «жестко, однозначно и весьма доходчиво», рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Угрожающих формулировок Путин, по его данным, при этом не использовал.

Ранее о том, что на той встрече российский лидер пригрозил своему коллеге «окончательно раздавить войска» Украины, в своих мемуарах под названием «Уроки власти» рассказал также присутствовавший на переговорах экс-президент Франции Франсуа Олланд. Книга вышла в продажу в апреле. Отрывки из нее в августе опубликовал украинский портал «Неделя» («Тиждень»). Именно там была опубликована информация об «угрозах» Путина Порошенко. Впоследствии об этом писала французская редакция издания Huffington Post.

В ходе этого диалога, как указывалось в материале «Недели» со ссылкой на мемуары французского политика, «Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга». К угрозам российский президент перешел только после того, как «разнервничался». Его слова, как указывается на украинском портале, подтвердили, что на востоке Украины есть Российская армия. После этого, как пишет «Неделя» со ссылкой на мемуары Олланда, «Путин спохватился и взял себя в руки».

«Во время очень напряженных переговоров и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз», — отреагировал на это Песков (цитата по «РИА Новости»). Тогда президент России, по словам официального представителя Кремля, говорил с украинским лидером «жестко, однозначно и весьма доходчиво». «Но, конечно, такая формулировка (об угрозе «раздавить украинские войска». — РБК) не использовалась», — добавил Песков.

В 2015 году встречи «нормандской четверки» на высшем уровне состоялись дважды: в феврале в Берлине и в октябре в Париже. Первые переговоры длились порядка 16 часов, их итогом стало одобрение сторонами комплекса мер, направленных на реализацию минских договоренностей. В частности, тогда главы государств договорились о прекращении огня в Донбассе и отводе всех тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 км.

Вторая встреча длилась 4 часа 50 минут. Тогда участники переговоров договорились о необходимости доступа СММ ОБСЕ на всю подконтрольную ополчению территорию Донбасса, а также о начале работ по разминированию регионов на востоке Украины.