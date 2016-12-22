В Армении завели новое дело о протестах в Ереване

Специальная следственная служба Армении завела новое уголовное дело о протестах в Ереване в 2008 году. Об этом сообщает News.am.
«В ходе предварительного расследования уголовного дела по событиям 1 и 2 марта 2008 года в Ереване были получены доказательства того, что по меньшей мере 1300 полицейских были вынуждены разогнать мирных демонстрантов с площади Свободы», — указали следователи.
В марте 2008 года в Армении прошли митинги против нарушений на президентских выборах, тогда погибли десять человек. Занимавший с 1998 по 2008 год пост президента Армении Роберт Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, после чего протесты прекратились.
В конце июля 2018 года суд арестовал Кочаряна, ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении). Однако в середине августа суд освободил Кочаряна, так как бывший президент пользуется конституционной неприкосновенностью и не может быть подвержен уголовному преследованию. В конце августа Кочарян заявил, что намерен вернуться в политику и участвовать в досрочных выборах в Национальное собрание Армении.