Экс-президент Армении заявил об участии в досрочных выборах в парламент

В досрочных выборах в Национальное собрание Армении примет участие экс-президент страны Роберт Кочарян. Против него заведено дело о попытке свергнуть конституционный строй в 2008 году, он находится под подпиской о невыезде

Роберт Кочарян (Фото: Ваган Степанян / РИА Новости)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в свой день рождения заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в Национальное собрание страны. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Армения.

«Если я объявил о возвращении в политику, то, соответственно, буду участвовать в этих выборах», — сказал Кочарян.

По его словам, формат его участия в этих выборах пока обсуждать преждевременно. «Пока следует оставить открытым вопрос формата и решать организационные вопросы. Наметить цели, работать над мобилизацией тех, кого считаю своей политической опорой», — пояснил он.

31 августа Кочаряну исполнилось 64 года, с днем рождения его поздравил президент России Владимир Путин. «В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 30 марта 1998 года до 9 апреля 2008 года. В конце июля 2018 года Ереванский городской суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне митингов в марте 2008 года — тогда на улицы вышли протестующие против нарушений на президентских выборах, во время которых погибли по меньшей мере восемь активистов и один военнослужащий. После того как Кочарян ввел чрезвычайное положение в стране, протесты прекратились. В число организаторов митингов входил нынешний глава кабмина Армении Никол Пашинян.

После прихода Пашиняна к власти Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя с применением насилия и завладении полномочиями президента Армении. 13 августа Апелляционный суд освободил экс-президента под подписку о невыезде, и спустя три дня Кочарян заявил, что возвращается в политику. «Считайте, что я вернулся», — сказал он.

В интервью Sputnik Армения Кочарян также заявил, что рассматривает возможность стать «одним из оппозиционных полюсов Армении».

Когда пройдут досрочные выборы в Национальное собрание Армении, пока неизвестно. В мае сторонники Пашиняна не исключали, что выборы пройдут уже в сентябре. Однако сейчас дают менее оптимистичные прогнозы. Крайний срок, когда должны пройти выборы в парламент, — начало 2019 года, говорил РБК Ален Симонян, депутат парламента от партии Пашиняна «Гражданский договор».