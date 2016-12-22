В офисе и особняке бывшего президента Армении Кочаряна прошли обыски

Следователи провели обыски в особняке и офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года, передает «Арменпресс» со ссылкой на управление по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Ранее адвокат экс-президента Рубен Саакян сообщил, что апелляционный суд Еревана принял решение об освобождении Кочаряна под подписку о невыезде. Отмечалось, что политик пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию. После этого экс-президент заявил о возвращении в политику.

В конце июля бывший глава государства был арестован. 26 июля Кочаряну предъявили обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1–2 марта 2008 года. Тогда прошли протесты против нарушений на президентских выборах. В результате погибли 10 человек. Протесты закончились, после того как Кочарян ввел чрезвычайное положение.



