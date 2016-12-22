Суд в Ереване освободил экс-президента Армении Кочаряна

Апелляционный суд Еревана принял решение об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна под подписку о невыезде. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Рубена Саакяна.

По его словам, экс-президент пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию. Саакян добавил, что Кочарян уже уехал домой.

Кочарян, занимавший пост президента Армении с марта 1998 по апрель 2008 года, был арестован в конце июля. 26 июля стало известно, что в рамках дела о событиях 1–2 марта 2008 года ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении).



В феврале и марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, состоявшихся 19 февраля. 1 марта в ходе столкновения митингующих с силовиками погибли не менее восьми демонстрантов и один военнослужащий. Протесты закончились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение, оно вступило в силу в ночь на 2 марта.