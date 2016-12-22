Суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Ереванский городской суд арестовал второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Ранее политик называл обвинения против себя сфабрикованным и сфальсифицированным

Роберт Кочарян. 2008 год (Фото: Yves Herman / Reuters)

Бывший глава Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в разгоне митингов 1-2 марта 2008 года против нарушений на президентских выборах, арестован городским судом Еревана. Об этом сообщает News.am.

Адвокат Рубен Саакян заявил, что обжалует арест Кочаряна, добавив, что его подзащитный спокойно отреагировал на решение суда.

Обвинения ч. 1 ст. 300.1 УК (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией) были предъявлены Кочаряну накануне.

Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Кочарян назвал обвинения в свой адрес «очевидным политическим преследованием под лозунгом бархатной революции, любви и солидарности».

По словам экс-лидера Армении, его вызвали в суд в качестве свидетеля по делу о разгоне протестов, но следователи на допросе «изменили статус и обвинили меня». Кочарян пообещал «сражаться до конца». По этому делу также проходит генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, генерал-полковник армии Армении Юрий Хачатуров. Накануне следствие ходатайствовало об аресте Хачатурова, однако вечером 27 июля суд освободил генерал-полковника под залог.

1-2 марта 2008 года в Армении прошли протесты, во время которых погибли по меньше мере восемь активистов и один военнослужащий. После того, как Кочарян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились. В число организаторов митингов входил нынешний глава кабмина Армении Никол Пашинян (во время протестов был членом предвыборного штаба оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна). После протестов Пашиняна объявили в розыск, в 2010 году он получил семь лет тюрьмы о обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

На выборах 2008 года победил Серж Саргсян, который в апреле 2018 года стал премьер-министром Армении, однако вынужден был уйти в отставку на фоне новых протестов. Его кресло 8 мая 2018 года занял Никол Пашинян.