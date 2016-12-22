В Киеве рассказали о возможности уничтожить флот России за пять минут

Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что у Украины есть «все средства», которые позволят противостоять российскому флоту. Об этом он заявил изданию «Обозреватель».

По его словам, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который зайдет в Азовское море, «уничтожается буквально за пять-десять минут». «Можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически все у нас, и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», — отметил Береза. Он добавил, что украинские оборонные ведомства проводят все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для «адекватного ответа противнику».

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В конце июля экс-главком ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что для борьбы с действиями России на Азовском море его необходимо заминировать. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал возмутительным предложение Гайдука. По его словам, минирование прежде всего станет препятствием для гражданского судоходства.

29 августа пресс-центр командования ВМС Украины заявил, что власти страны в ближайшее время увеличат группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в Азовском море.