Экс-главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море

Для борьбы с действиями России на Азовском море его следует заминировать, заявил экс-главком ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадське радио».

«Формирование взрывных, с противодесантными минами, и неразрывных ограждений [в Азовском море] является реальным шагом к предотвращению потерь», — заявил он.

Гайдук также поддержал уже высказывавшуюся идею о конвоировании украинских гражданских судов кораблями ВМС Украины.

В мае адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко предлагал для беспрепятственного прохода кораблей через Керченский пролив в украинские порты формировать конвои под охраной военных судов. В июле президент страны Петр Порошенко пообещал «помешать» действиям российских военных и пограничников в Азовском море.

Ситуация в акватории Азовского моря обострилась после того, как в марте 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», приписанное к Крыму, на основании незаконного пересечения границы. После этого российские пограничники начали задерживать уже украинские суда, следующие через Керченский пролив. По соглашению 2003 года между Киевом и Москвой, досмотр имею право осуществлять обе страны, так как Азовское море считается внутренними водами и Украины, и России. Верховная Рада в начале июля предложили денонсировать соответствующий договор.