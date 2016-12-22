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В Совфеде назвали «возмутительным» предложение заминировать Азовское море
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В Совфеде назвали «возмутительным» предложение заминировать Азовское море
Украинский кризис, 10:58
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В Совфеде назвали «возмутительным» предложение заминировать Азовское море

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал в разговоре с РБК возмутительным предложение бывшего главкома ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука заминировать Азовское море.

«Уже, казалось бы, трудно украинским политикам, военным деятелям чем-то удивить мировое сообществ, но удивляют по-прежнему. Предлагают некие новшества, которые, я думаю, подавляющее большинство европейских государств, которые владеют ситуацией на Украине, воспринимает негативно. Что значит заминировать Азовское море? Это минирование против кого? Гражданских судов?» — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что военных кораблей как российских, так и украинских, в Азовском море немного. «И это (минирование Азовского моря. — РБК), прежде всего, препятствование для судоходства гражданского», — пояснил он.

Предложение Гайдука свидетельствует о «еще одном шаге к эскалации войны», а не способствует достижению мира на Украине. «Они начинают войну практически против других государств, прежде всего, против России. Это будет противодействовать гражданскому судоходству. Для достижения мира нужно уметь договариваться, надо вступить в нормальный диалог с Россией, перейти от жестких заявлений, от конфронтации к диалогу», — добавил он.

Предложение заминировать Азовское море для борьбы там с действиями России ранее высказал экс-главком ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире украинского «Громадське радио». Также он поддержал идею о конвоировании гражданских судов Украины кораблями ВМС страны, которую в начале мая высказал адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд», приписанное к Крыму. Экипаж обвинили в незаконном пересечении госграницы, привлекли к административной ответственности, а капитана — к уголовной. Москва требует освободить моряков. На Украине заявили, что моряки могут вернуться домой «как граждане Украины».

Украинский лидер Петр Порошенко пообещал «помешать» действиям российских военных и пограничников на Азове.

Теги: Азовское море , Крым , Совет Федерации
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