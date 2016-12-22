Трамп рассказал о разочаровании в Эрдогане

Американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg рассказал об изменившемся отношении к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за дела пастора Эндрю Брансона, который почти два года удерживается на турецкой территории.

«Я очень разочарован в нем (Эрдогане. — РБК), но мы посмотрим, как все сложится», — сказал Трамп.

Американского пастора Эндрю Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года. По версии Анкары, он участвовал в движении турецкого проповедника и публициста Фетхуллаха Гюлена, которое было признано в Турции террористической организацией после попытки военного переворота.