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Трамп рассказал о разочаровании в Эрдогане
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Трамп рассказал о разочаровании в Эрдогане
Политика, 10:38
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Трамп рассказал о разочаровании в Эрдогане

Американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg рассказал об изменившемся отношении к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за дела пастора Эндрю Брансона, который почти два года удерживается на турецкой территории.

«Я очень разочарован в нем (Эрдогане. — РБК), но мы посмотрим, как все сложится», — сказал Трамп.

Американского пастора Эндрю Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года. По версии Анкары, он участвовал в движении турецкого проповедника и публициста Фетхуллаха Гюлена, которое было признано в Турции террористической организацией после попытки военного переворота.

Трамп отказался идти на уступки Турции по делу пастора Брансона
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​В июле Трамп назвал позором заключение под стражу Брансона и заявил, что Эрдогану стоит освободить пастора. Позднее Трамп пригрозил наложить на Турцию «крупные санкции» из-за содержания Брансона под стражей.

1 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт объявила о введении санкций в отношении турецких чиновников, которые, по мнению Соединенных Штатов, были причастны к аресту Эндрю Брансона. В ответ на это Турция увеличила ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.

Теги: пастор , Дональд Трамп , Реджеп Тайип Эрдоган
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