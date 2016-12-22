Трамп рассказал о разочаровании в Эрдогане
Политика, 10:38
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Трамп рассказал о разочаровании в Эрдогане
Американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg рассказал об изменившемся отношении к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за дела пастора Эндрю Брансона, который почти два года удерживается на турецкой территории.
«Я очень разочарован в нем (Эрдогане. — РБК), но мы посмотрим, как все сложится», — сказал Трамп.
Американского пастора Эндрю Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года. По версии Анкары, он участвовал в движении турецкого проповедника и публициста Фетхуллаха Гюлена, которое было признано в Турции террористической организацией после попытки военного переворота.
В июле Трамп назвал позором заключение под стражу Брансона и заявил, что Эрдогану стоит освободить пастора. Позднее Трамп пригрозил наложить на Турцию «крупные санкции» из-за содержания Брансона под стражей.
1 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт объявила о введении санкций в отношении турецких чиновников, которые, по мнению Соединенных Штатов, были причастны к аресту Эндрю Брансона. В ответ на это Турция увеличила ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.