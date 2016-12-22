Трамп отказался идти на уступки Турции по делу пастора Брансона

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters прокомментировал ситуацию с американским пастором Эндрю Брансоном, который находится под стражей на территории Турции.

«Мне крайне печально от того, что делает Турция. Думаю, они совершают ужасную ошибку. Уступок не будет», — сказал Трамп.​

Эндрю Брансон находится под стражей в Турции с октября 2016 года. По версии Анкары, он участвовал в движении Фетхуллаха Гюлена, признанного в Турции террористической организацией после попытки военного переворота.

В июле текущего года Дональд Трамп назвал позором заключение под стражу Эндрю Брансона и заявил, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану стоит освободить его. Позднее Трамп пообещал наложить на Турцию «крупные санкции» из-за содержания Брансона под стражей.

1 августа официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт объявила о введении санкций в отношении турецких чиновников, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к аресту Эндрю Брансона. В ответ на это Анкара увеличила ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.