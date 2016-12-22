ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,46 62,44 EUR Нал. 74,16 72,65 USD Бирж. 62,96 +0,36 EUR Бирж. 73,33 +0,37 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7327,30 -102,90 IMOEX 2294,78 -0,70% RTSI 1144,72 -1,75% Brent 72,33 +0,53% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора
Лента новостей
Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 07:45, РБК и «Шелл» Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора 07:23, Политика Чемезов рассказал о планах создать авиаконцерн по образцу Airbus 07:00, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 06:51, Партнерский материал В Facebook пообещали не удалять сообщения с отрицанием холокоста 06:40, Общество Не менее трех человек погибли при крушении вертолета в Таиланде 06:07, Общество СМИ сообщили о возможных санкциях Еврокомиссии против Венгрии 05:50, Политика Браудер назвал нелепым обсуждение Трампом возможности его допроса Россией 05:45, Политика «Коммерсантъ» узнал о просьбе BlaBlaCar урегулировать совместные поездки 04:57, Общество СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины 04:55, Политика Улицкая ответила на включение в список противников присоединения Крыма 04:17, Политика Госдеп рассказал о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа 03:50, Политика Трамп допустил возможность Третьей мировой из-за Черногории 03:35, Политика Дипломатам из России разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину 03:19, Политика Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО 02:56, Политика Томский губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам 02:35, Общество Мэр Днепра пообещал увольнять директоров школ за «любовь к России» 02:29, Политика В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим ЧП 02:17, Политика Трамп оценил степень ответственности Путина за вмешательство в выборы 02:02, Политика Правозащитники рассказали об условиях содержания Дрыманова в камере 01:57, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 01:51, РБК и Ингосстрах Экс-премьер Украины приписал создание газовой отрасли России украинцам 01:38, Политика В РЖД объяснили необходимость вставать на мероприятиях с главой компании 01:16, Общество В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 01:10, Политика «Роснано» впервые в истории выплатила дивиденды государству 00:50, Бизнес Госдеп США не получил запрос на допрос переводчицы беседы Путина и Трампа 00:42, Политика Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» 00:29, Политика Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида 00:21, Общество
Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора
Политика, 07:23
0
Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора

Президент США Дональд Трамп назвал позором заключение под стражу в Турции американского пастора Эндрю Брансона и заявил, что турецкому лидеру Эрдогану стоит освободить его. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим ЧП
Политика

«Полный позор, что Турция не выпускает из тюрьмы уважаемого американского пастора Эндрю Брансона. Его держат заложником слишком долго. Эрдогану стоит сделать что-нибудь и освободить этого замечательного христианского мужа и отца», — говорится в сообщении Трампа, в котором он отметил аккаунт президента Турции. 

​Брансона отправили в тюрьму в октябре 2016 года за участие в движении Фетхуллаха Гюлена, признанного в Турции террористической организацией после попытки военного переворота.

Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих
Политика

В 2017 году Эрдоган предложил обменять Брансона на Гюлена, который с 1999 года живет в США и не возвращается на родину, поскольку опасается репрессий. Анкара неоднократно запрашивала у Вашингтона его экстрадицию, но получала отказ. Однако в апреле официальный представитель Минюста США Николь Навас не исключила выдачи Гюлена по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, в причастности к которому обвинили оппозиционного проповедника.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Дональд Трамп , пастор
Главное
Власти запретят называть «российским сыром» сделанный не по ГОСТу продукт Бизнес
Материалы по теме
В США допустили экстрадицию Гюлена по делу об убийстве посла Карлова Политика
Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter