Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора

Президент США Дональд Трамп назвал позором заключение под стражу в Турции американского пастора Эндрю Брансона и заявил, что турецкому лидеру Эрдогану стоит освободить его. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Полный позор, что Турция не выпускает из тюрьмы уважаемого американского пастора Эндрю Брансона. Его держат заложником слишком долго. Эрдогану стоит сделать что-нибудь и освободить этого замечательного христианского мужа и отца», — говорится в сообщении Трампа, в котором он отметил аккаунт президента Турции.

​Брансона отправили в тюрьму в октябре 2016 года за участие в движении Фетхуллаха Гюлена, признанного в Турции террористической организацией после попытки военного переворота.

В 2017 году Эрдоган предложил обменять Брансона на Гюлена, который с 1999 года живет в США и не возвращается на родину, поскольку опасается репрессий. Анкара неоднократно запрашивала у Вашингтона его экстрадицию, но получала отказ. Однако в апреле официальный представитель Минюста США Николь Навас не исключила выдачи Гюлена по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, в причастности к которому обвинили оппозиционного проповедника.