Усков прокомментировал переход Forbes к зятю экс-главы Дагестана

Покупка российского Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым, зятем экс-главы Дагестана, доказывает, что сотрудники журнала «отстояли право на независимость», заявил бывший главный редактор издания Николай Усков. Об этом он написал в своем Facebook.

«Скептики посрамлены. У нас получилось. Впервые в истории российских медиа журналистам удалось отстоять свое право на независимость», — написал Усков.

Он также поблагодарил за поддержку правообладателей бренда Forbes — Forbes Media за поддержку во время спора с предыдущим собственником, холдингом ACMG.

Последний владелец купил Forbes у издательского дома Axel Springe в сентябре 2015 года. В начале июня 2018 года ACMG уволил Николая Ускова с должности главреда журнала «из-за неудовлетворительного качества работы». Усков оспорил это решение в суде и потребовал компенсации за неполученный доход. В июле авторы статьи об обвиняемых в растрате и создании преступного сообщества бизнесменах братьях Магомедовых попросили проверить снятие материала из печатного номера Forbes, усмотрев в этом нарушение закона о СМИ. Новый владелец журнала предложил войти в совет директоров журнала трем бывшим главредам — Максиму Кашулинскому, Елизавете Осетинской и Эльмару Муртазаеву. Кашулинский отказался от предложения