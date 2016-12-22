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Новый владелец Forbes предложит экс-главредам места в совете директоров
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Новый владелец Forbes предложит экс-главредам места в совете директоров
Технологии и медиа, 16:36
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Новый владелец Forbes предложит экс-главредам места в совете директоров
Магомед Мусаев пригласил Максима Кашулинского, Елизавету Осетинскую и Эльмара Муртазаева в состав совета директоров, который будет обеспечивать «независимость редакционной политики». Кашулинский уже отказался от предложения
Магомед Мусаев (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Бизнесмен Магомед Мусаев, ставший владельцем российского Forbes, рассказал РБК, что для обеспечения независимости редакционной политики будет создан совет директоров, в котором большинство голосов будет принадлежать независимым директорам. Независимым будет и председатель этого органа.

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По словам Мусаева, он как новый владелец назначит треть членов этого совета, еще треть — редакция журнала. Остальные места займут независимые директора (за них будут голосовать и редакция, и менеджмент).

«Я рад, что коллеги поддержали мое предложение пригласить в совет бывших главных редакторов Forbes — Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева», — сказал бизнесмен.

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Технологии и медиа

Кашулинский возглавлял редакцию журнала в 2004–2011 годах, Осетинская — в 2011–2013-м, Муртазаев — в 2014–2016 годах.

Муртазаев подтвердил РБК факт получения приглашения в состав совета директоров. «Да, я получил такое приглашение и взял время подумать», — сказал он.

Кашулинский сообщил РБК, что отказался от предложения. «Конфликт интересов будет: я возглавляю другое СМИ, которое в каких-то частях конкурирует с Forbes», — сказал он (Кашулинский — главный редактор сайта Republic).

РБК обратился за комментарием к Осетинской.

С сентября 2015 года журналом владел холдинг ACMG, купивший его у издательского дома Axel Springer. В четверг, 30 августа, стало известно о смене владельца.

Это произошло после конфликта между ACMG, бывшим главным редактором Николаем Усковым и редакцией журнала. Усков был уволен 9 июня. Как пояснил представитель ACMG в комментарии РБК, это произошло из-за «неудовлетворительного качества работы». И.о. главного редактора 26 июля стал Андрей Золотов.

В тот же день редакция журнала обратилась в прокуратуру Москвы, заявив, что из печатной версии пропала статья о бизнесе братьев Магомедовых. На следующий день сотрудники редакции заявили, что у них пропал доступ к системе публикации материалов (в ACMG это объяснили «временными сбоями»). Журналисты обвинили издателя Александра Федотова в давлении на редакцию и потребовали назначить нового главреда.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Кокорева, Егор Губернаторов.
Теги: Forbes , Максим Кашулинский , Эльмар Муртазаев , Елизавета Осетинская
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