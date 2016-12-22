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Усков оспорил в суде свое увольнение с поста главреда Forbes
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Усков оспорил в суде свое увольнение с поста главреда Forbes
Технологии и медиа, 16:04
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Усков оспорил в суде свое увольнение с поста главреда Forbes
Бывший главред российской версии журнала хочет, чтобы дисциплинарные взыскания в отношении него были признаны незаконными, а также добивается компенсации морального вреда. Всего Николай Усков требует от журнала более 500 тыс. руб.
Николай Усков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Уволенный главный редактор российской версии Forbes Николай Усков подал в Пресненский суд Москвы иск к издателю журнала — компании «АС РУС МЕДИА» — о восстановлении на работе в прежней должности. Об этом сообщил РБК сам Усков.

По словам бывшего главреда Forbes, он намерен также добиваться признания незаконными дисциплинарных взысканий и выплаты, в том числе, компенсации морального вреда. В беседе с РБК Усков отметил, что это лишь первый «из череды исков», с которыми он намерен обратиться в суд.

«Предметом других исков к [владельцу группы ACMG Александру] Федотову будет и нарушение закона «О СМИ», невыплаты зарплаты и гонораров и прочее», — добавил Усков.

Пресс-секретарь Пресненского районного суда Алексей Черников подтвердил РБК, что бывший главред Forbes Николай Усков оспорил свое увольнение.

«Поступил иск Ускова о признании приказа об увольнении незаконным, о признании выговора незаконным, компенсации утраченного заработка в размере 495 тыс. 223 руб. 79 коп. и взыскании морального вреда в размере 50 тыс. рублей», — отметил он.

«Мы выражаем готовность отстаивать свою позицию в суде», — заявил РБК директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман. «Юристы ACMG внимательнейшим образом изучат претензии господина Ускова после того как суд примет иск к производству», — добавил он.

Владелец Forbes в России уволил главного редактора Николая Ускова
Технологии и медиа

Об увольнении Ускова было объявлено 9 июня, вместо него и.о. главного редактора российской версии Forbes стал Николай Мазурин, до этого — шеф-редактор издания.

Как сообщили тогда РБК в ACMG, причиной для увольнения стала «неудовлетворенность качеством работы» Ускова, а также нарушения им трудовой дисциплины и пункта «о конкуренции» в трудовом договоре.

Сам Усков утверждал, что его уволили за участие в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Кроме того, бывший главред Forbes заявил, что владелец группы ACMG Александр Федотов пытался вмешиваться в редакционную политику.

Авторы: Мария Истомина, Маргарита Девяткина, Сергей Соболев.
Теги: Forbes , Николай Усков
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