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Киев заявил о готовности бумаг для разрыва договора о дружбе с Москвой
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Киев заявил о готовности бумаг для разрыва договора о дружбе с Москвой
Украинский кризис, 18:07
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Киев заявил о готовности бумаг для разрыва договора о дружбе с Москвой

МИД Украины подготовил пакет документов о расторжении договора о дружбе с Россией. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин, сообщает телеканал «112 Украина».

«Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его формально. Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только возможно в этом договоре», — сказал Климкин.

Климкин назвал сроки уведомления России о разрыве договора о дружбе
Политика

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении изменить некоторые положения договора. Позднее он сообщил о подготовке к полному  разрыву соглашения, а также закрыл представительство страны в уставных органах СНГ. Порошенко назвал договор о дружбе с Россией «анахронизмом». Тогда Климкин заверил, что Украина уведомит Россию о намерении прекратить действие договора до 30 сентября.

В Кремле отметили, что выход Украины из договора о дружбе не испортит находящиеся в кризисе отношения между двумя странами, однако назвали неразумными дальнейшие действия по их ухудшению.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. В январе 1998-го его ратифицировала Верховная рада, в декабре того же года — Госдума. В документе подчеркивается нерушимость границ и территориальной целостности обоих стран, закрепляются принципы стратегического партнерства.

Теги: Украина , договор о сотрудничестве , Павел Климкин
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