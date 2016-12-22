Песков назвал неразумным возможный выход Украины из договора о дружбе

Выход Украины из договора дружбы с Россией не испортит находящиеся в кризисе отношения Киева и Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — сказал он.

Песков отметил, что даже в контексте нынешнего кризиса было бы «неразумно» принимать шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам обеих сторон. По его словам, Россия никогда не выступала за ухудшение отношений и была «противницей и оппонентом» действий властей Украины в Донбассе.

Накануне, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в ближайшее время получит от МИД страны документы для прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По его словам, из-за действий Москвы документ «уже давно стал анахронизмом».

Договор был заключен между Россией и Украиной в 1997 году.