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Климкин назвал сроки уведомления России о разрыве договора о дружбе
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Климкин назвал сроки уведомления России о разрыве договора о дружбе
Украинский кризис, 22:29
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Климкин назвал сроки уведомления России о разрыве договора о дружбе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до 30 сентября. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Климкин пояснил, что президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении прекратить действие документа и временные рамки очерчены — до 30 сентября.

Согласно ст. 40 договора, он заключается на 10 лет и продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявляет другой о своем желании прекратить его действие не позднее чем за полгода до окончания очередного десятилетнего периода. Действие документа автоматически продлится на 10 лет 1 апреля 2019 года, если одна из сторон не уведомит о желании его прекратить до конца сентября.

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Ранее во вторник, 28 августа, Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел страны пакет документов для прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По словам украинского президента, документ «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

Предложение денонсировать договор высказывали и российские власти. В январе зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин предлагал частично денонсировать соглашение в том числе из-за положения о взаимном признании границ.

Договор был подписан бывшими президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. В 1998 году его ратифицировали Верховная рада и Госдума, документ вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Теги: Павел Климкин , Украина , Договор
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