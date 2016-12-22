Порошенко объявил о начале разрыва договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, украинская сторона подошла к этому шагу «достаточно подготовленной и юридически защищенной». Как отметил Порошенко, документ «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

Договор был заключен бывшими президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. В январе 1998-го его ратифицировала Верховная рада, в декабре того же года — Госдума.

Ранее стало известно, что в августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. Как пояснил исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев, СНГ продолжает контакты с Киевом через украинское посольство в Белоруссии. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о запуске процесса выхода страны из СНГ в 2014 году, после присоединения Крыма к России.