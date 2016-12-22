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Украина закрыла свое представительство при органах СНГ
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Украина закрыла свое представительство при органах СНГ
Украинский кризис, 12:54
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Украина закрыла свое представительство при органах СНГ

Украина в августе закрыла свое представительство при уставных органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в Минске сообщил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «БелТА».

Он пояснил, что СНГ поддерживает контакты с Украиной. По словам Лебедева, они осуществляются через украинское посольство в Белоруссии в Минске. Лебедев рассказал, что этим занимается «специальный сотрудник».

«Ничего трагического здесь я не вижу», — сказал председатель исполкома. Лебедев выразил надежду, что Киев останется в СНГ.

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Политика

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прекратил председательство своей страны в СНГ и объявил о запуске процесса выхода из Содружества.

В мае 2018 года украинский президент Петр Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств. В этом же месяце он заявил, что его страна выйдет из заключенных в рамках СНГ договоров, которые не соответствуют национальным интересам Украины. В конце мая был опубликован соответствующий указ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.

Теги: СНГ , Содружество Независимых Государств , Украина
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