Порошенко предложил изменить ряд положений в договоре о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести в правительство законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Киевом и Москвой. Об этом он сообщил в ходе XI киевского форума по безопасности, трансляцию которого ведет «112 Украина».

Порошенко добавил, что изменения коснутся части, в которой действие настоящего договора «несовместимо с национальными интересами государства и реализацией украинского права на самооборону».

«Почему нельзя отменять этот договор, а мы только приостанавливаем действие отдельных статей? Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, я цитирую, «уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ», — отметил президент Украины. Согласно нормам международного права, эти положения договора остаются в силе независимо от будущего аннулирования Верховной радой его отдельных положений, сказал он.

Кроме того, 12 апреля Порошенко попросил кабмин страны принять меры для выхода Украины из учредительных органов СНГ и закрыть представительство республики при Cодружестве Независимых Государств в Минске.

О подготовке украинским МИДом предложений по выходу из СНГ и по денонсации договора о дружбе с Россией заявила 14 марта депутат Рады Светлана Залищук со ссылкой на выступление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Украина находится в числе стран — основателей Содружества Независимых Государств, но Киев не ратифицировал устав СНГ, разработанный в 1993 году. Из-за этого с юридической точки зрения Украина не входит в СНГ, а может называться только страной — учредителем и государством — участником. Такой же правовой статус имеет Туркменистан.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. Документ был ратифицирован в марте 1999 года. В нем стороны обязывались уважать территориальную целостность друг друга и подтвердили нерушимость границ.