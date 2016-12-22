Постпред России при ООН заявил об отсутствии у сирийской армии химоружия

У сирийской армии нет химического оружия и планов по его использованию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по Сирии, передает ТАСС.

По его словам, в использовании химоружия нет «никакой военной необходимости». «Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя огонь трех могущественных держав», — пояснил российский постпред.

Ранее 28 августа стало известно, что по запросу России пройдут консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе. 25 августа Минобороны России сообщило, что в Сирии готовится инсценировка использования сирийской правительственной армией химоружия. По информации ведомства, химатаку намерена провести группа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива». На следующий день в Минобороны уточнили, что удары боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта.

27 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе и призвали Россию предотвратить эскалацию напряжения в регионе.