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МИД Германии раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
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МИД Германии раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
Политика, 18:10
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МИД Германии раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал позицию США по газопроводу «Северный поток-2», негативно оценив санкционную политику страны. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом, сообщает портал Boerse-express со ссылкой на DPA.

«Неприемлемо использовать санкции, чтобы влиять на европейскую энергетическую политику», — сказал Маас.

По словам министра, если бы США хотели продавать большие объемы СПГ в Европу, это стало бы вкладом в укрупнение рынка. «Но решение о покупке должно основываться на цене, а не навязываться санкциями», — заявил Маас. Он отметил, что ограничения ​Вашингтона косвенно влияют на германские компании.

В понедельник, 27 августа, Маас призвал укрепить автономию и суверенитет ЕС в ответ на американскую санкционную политику в отношении торговых партнеров Европы.

Президент США Дональд Трамп выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, таким образом Германия станет «заложницей» России. Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что «не видит» этой зависимости. Она отмечала, что вместе с «Северным потоком» в Германии идет строительство СПГ-терминала для сжиженного газа.

Президент России Владимир Путин заявил, что все деловые проекты, которые ведутся с Европой, имеют экономический характер и у «Северного потока-2» нет «двойного дна».

WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2»
Политика


Ранее в августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников писала, что американские власти почти подготовили законопроект об ограничениях, которые США планируют ввести в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2». По их словам, эти санкции могут быть введены в течение нескольких недель. 

Теги: Германия , Санкции , Торговля
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