Белоусов раскритиковал формулировку об «изъятии сверхдоходов компаний»

​Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что его предложение об изъятии сверхдоходов у ряда российских фирм было направлено на выработку «некого ресурса у компаний», и нужно рассмотреть механизм, «как этот ресурс направить на общественную повестку». Об этом он заявил на встрече в РСПП с представителями бизнеса, сообщает корреспондент РБК.

«Слово «изъятие» в таком кондовом смысле, чтобы сразу забрать, оно не стояло вообще никогда. Вопрос стоял не в изъятии и пафос не в изъятии», — сказал Белоусов.

Ранее в письме к Путину Белоусов предложил изъять сверхдоходы на 500 млрд руб. у ряда российских компаний, таких как «Сибур», «Норникель», АЛРОСА и других для выполнения майских указов главы государства.

По словам Белоусова, у государства нет проблем с финансированием исполнения майских указов Владимира Путина. «Указ финансированием обеспечен, мы об этом позаботились, правительство сейчас последние штрихи дорабатывает», — сказал Белоусов. Однако, по его словам, майский указ президента — это «только верхняя часть айсберга». «Это только публично озвученная часть той общественной повестки, тех объективных дел, которые нужно сделать в период с 2019 по 2024 год. И часть из этих мероприятий напрямую затрагивает бизнес, затрагивает его интересы», — подчеркнул помощник президента.

Белоусов отметил, что в бюджете нет средств для расширения возможности привлечения финансирования. «Цель письма, прежде всего, состояла в том, чтобы правительство поработало с компаниями, посмотрело источники и поискало способы финансирования этой общественной повестки», — заключил помощник президента.

После встречи представители бизнеса сообщили, что они вместе с главой РСПП Александром Шохиным, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и другими представителями власти обсуждали «как государство может помочь зарабатывающим на операционной деятельности компаниям сделать еще больше проектов». По словам владельца компании «ФосАгро» Андрея Гурьева, государство «будет помогать инвестициями».